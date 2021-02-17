Вставная челюсть и ключи от ВМW: необычные потери в столичном транспорте

Необычные потери пассажиров общественного транспорта в 2020 году. Фото: @madebysmo

2020 года до контакт-центра Киевпастранса обращались 1,3 тыс. раз по поводу утерянных вещей в наземном общественном транспорте столицы.

Чаще всего пассажиры теряли ключи, одежду, документы, сообщила пресс-служба предприятия.

"Среди необычных обращений: вставная челюсть, пустой пакет из супермаркета, ключи от BMW, один черный носок, рыжая собака, пакет с чипсами и попкорном, 5 кабачков", - говорится в сообщении.

Если вы забудете вещи в салоне транспорта, необходимо обращаться по телефонам 0(44) 528 30 11 или 0(95) 678 05 79.

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Киевский метрополитен также поделился необычными потерями пассажиров в 2020-м. В Бюро находок попали микроволновка, надувной матрас, самокат и гладильная доска. Всего в прошлом году в столичном метро потеряли более 180 вещей.