Вставная челюсть и ключи от ВМW: необычные потери в столичном транспорте

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 333
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Просмотров: 567
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
2 Просмотров: 1098
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Просмотров: 207
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 162
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 666
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1026
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 990
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 180
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 369
Фото
Все фото
4
10
7
8
20
15-летняя девушка выпала с балкона высотки
15-летняя девушка выпала с балкона высотки
Основателю интернет-портала dtp.kiev.ua сожгли автомобиль
Основателю интернет-портала dtp.kiev.ua сожгли автомобиль
Альпинисты борются с сосульками в Киеве
Альпинисты борются с сосульками в Киеве
Поезд снес ВАЗ и протянул мужчину километр: фото и видео смертельной аварии
Поезд снес ВАЗ и протянул мужчину километр: фото и видео смертельной аварии
Столичным метро начнет курсировать модернизированный поезд - как выглядит
Столичным метро начнет курсировать модернизированный поезд - как выглядит
Видео
Все видео
Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил
Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил
Мгновенная карма: наглый водитель поплатился за нарушение
Мгновенная карма: наглый водитель поплатился за нарушение
Конца не видно: километровая очередь образовалась возле станции метро
Конца не видно: километровая очередь образовалась возле станции метро
Под Киевом стадо диких кабанов разгуливало заснеженным парком
Под Киевом стадо диких кабанов разгуливало заснеженным парком
Планируете лететь в отпуск? Посмотрите, как снимают лед с самолетов в "Борисполе"
Планируете лететь в отпуск? Посмотрите, как снимают лед с самолетов в "Борисполе"
Интервью
1/5
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Просмотров: 567
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 162
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 801
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 576
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2709
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 февраля 2021
Просмотров: 234
Українські гранди опиняться поза грою
Власник "Динамо" Ігор Суркіс досі пишається виходом до 1/2 фіналу Ліги чемпіо­нів-1999, а його колега з "Шахтаря" Рінат Ахметов мріє виграти ...
среда, 17 февраля 2021 15:24

Вставная челюсть и ключи от ВМW: необычные потери в столичном транспорте

  Комментировать
Вставная челюсть и ключи от ВМW: необычные потери в столичном транспорте
Необычные потери пассажиров общественного транспорта в 2020 году. Фото: @madebysmo

2020 года до контакт-центра Киевпастранса обращались 1,3 тыс. раз по поводу утерянных вещей в наземном общественном транспорте столицы.

Чаще всего пассажиры теряли ключи, одежду, документы, сообщила пресс-служба предприятия.

"Среди необычных обращений: вставная челюсть, пустой пакет из супермаркета, ключи от BMW, один черный носок, рыжая собака, пакет с чипсами и попкорном, 5 кабачков", - говорится в сообщении.

Если вы забудете вещи в салоне транспорта, необходимо обращаться по телефонам 0(44) 528 30 11 или 0(95) 678 05 79.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевом курсируют 15 новых троллейбусов - как выглядит современный транспорт

Киевский метрополитен также поделился необычными потерями пассажиров в 2020-м. В Бюро находок попали микроволновка, надувной матрас, самокат и гладильная доска. Всего в прошлом году в столичном метро потеряли более 180 вещей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вставная челюсть и ключи от ВМW: необычные потери в столичном транспорте». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Украинка спасла карьеру итальянского композитора

Расстреляли 198 узников

Создали новый язык программирования

Над украинским полковником провели военно-полевой суд

Патриарх 18 лет провел в тюрьме

Температура -50°С и записка с номером телефона проститутки - совершили первое зимнее восхождение на гору

Выкопали гигантскую картофелину

Самое читаемое
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
14
 Просмотров: 45207
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
15
 1 Просмотров: 21267
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 11520
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
 Просмотров: 11025
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 8154
Новости Киева
Кличко рассказал, как возникла идея создания мемориала Холокоста в Киеве
Кличко рассказал, как возникла идея создания мемориала Холокоста в Киеве Просмотров: 9
Возле Министерства обороны нашли мертвым мужчину с петлей на шее
Возле Министерства обороны нашли мертвым мужчину с петлей на шее Просмотров: 234
15-летняя девушка выпала с балкона высотки
15-летняя девушка выпала с балкона высотки
4
 Просмотров: 585
Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил
Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил
 Просмотров: 333
Евробляха врезалась в отбойник и повисла на нем
Евробляха врезалась в отбойник и повисла на нем Просмотров: 135
Больше всего комментируют
23
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
8
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
2
Депутатам разрешили выступать на русском языке
1
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
Голосов: 6599
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть