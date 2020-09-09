Вспышка Covid-19: сообщили, сколько учеников Киевщины учатся дистанционно

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По состоянию на 9 сентября в 19 школах и 4 детсадах Киевщины зафиксировали случаи коронавируса. Подхватили недугу и ученики, и педагоги.

Об этом сообщил Василий Володин, глава Киевской облгосадминистрации.



"В 11 учебных заведениях на дистанционное обучение перевели 12 классов. В результате 2405 учеников и учителей областных учреждений образования учатся и преподают дистанционно", - отметил Володин.

Из-за вспышки Covid-19 полностью в дистанционном формате работают следующие школы:

- Васильковские школы №1 и №2;

- Ирпенская школа №15;

- Застугнянская школа;

- Свитанковское учебно-воспитательное объединение;

- Хоцковская школа;

- Пищикивская школа;

- Сезенковский учебно-воспитательный комплекс.



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Детский сад онлайн для детей 4-7 лет снова стал доступным для киевлян и всех желающих. Это образовательный инновационный проект, созданный во время карантина, чтобы помочь родителям малышей.