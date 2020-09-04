Детсад-онлайн снова стал доступным

Детский сад онлайн для детей 4-7 лет снова стал доступным для киевлян и всех желающих. Это образовательный инновационный проект, созданный во время карантина, чтобы помочь родителям малышей.

Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

Автор: pixabay.com Этот проект создан, чтобы помочь родителям занять детей дома

"Эту новую и актуальную инициативу отметили не только отечественные СМИ, но и международные. Уже с сентября детский сад онлайн восстановил свою работу", - отметил Мондриевский.

Детсадом онлайн воспользовались более 100 тыс. семей со всей страны.



"Онлайн детский сад - это не замена обычным детским садам, а возможность малышей в интерактивном формате получить необходимые навыки эмоционального интеллекта и ранней профориентации, которые лучше закладывать с самого детства", - объяснил Бадри Лолашвили, директор КНП "Образовательное агентство города Киева".

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В Киеве 2 школы перевели на дистанционное обучение. У учителей обнаружили коронавирус. Еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили 20 классов.