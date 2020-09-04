2 столичные школы полностью перешли на дистанционное обучение

 
Ексклюзивы
1/5
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 99
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 378
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 801
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 675
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2547
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 621
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 648
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2232
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1485
Фото
Все фото
3
4
4
9
5
В 73-летней киевлянки нашли гранаты и патроны
В 73-летней киевлянки нашли гранаты и патроны
&quot;Оставьте его, он живой&quot; - история с ребенком в сумке получила продолжение
"Оставьте его, он живой" - история с ребенком в сумке получила продолжение
Звездный протест: Полякова и Alyona Alyona митингуют под Кабмином
Звездный протест: Полякова и Alyona Alyona митингуют под Кабмином
В Киеве кладут тоннель на метро Виноградарь - когда ожидать открытия
В Киеве кладут тоннель на метро Виноградарь - когда ожидать открытия
Столичным полицейским предлагали крышевать автоугонщиков
Столичным полицейским предлагали крышевать автоугонщиков
Видео
Все видео
В столичной школе ищут взрывчатку
В столичной школе ищут взрывчатку
"С фонарями вместо глаз": исполнительный продюсер "Квартала 95" скрылся с места ДТП - СМИ
"С фонарями вместо глаз": исполнительный продюсер "Квартала 95" скрылся с места ДТП - СМИ
Следующий шаг - остановка транспорта. В Киеве митингуют работники коммунального перевозчика
Следующий шаг - остановка транспорта. В Киеве митингуют работники коммунального перевозчика
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
Многодетная мать носила 2-месячного малыша в застегнутой сумке: показали видео
Многодетная мать носила 2-месячного малыша в застегнутой сумке: показали видео
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2457
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 639
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 954
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5922
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3438
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 сентября 2020
Просмотров: 225
Старі романи
Ранньої весни або ось тепер, на дальніх підступах до ранньої осені, зі мною робиться щось таке, що почуваюся чужим і зайвим у деяких улюблених ...
пятница, 04 сентября 2020 14:16

2 столичные школы полностью перешли на дистанционное обучение

  Комментировать
2 столичные школы полностью перешли на дистанционное обучение
У учителей обнаружили коронавирус. Фото: pexels.com

В Киеве две школы перевели на дистанционное обучение. У учителей обнаружили коронавирус.

Еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили 20 классов. Там обнаружили инфицированных учеников, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции.

"Также временно закрыли на карантин 4 детских сада. По одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и в Днепровском районах. Я снова обращаюсь к родителям: если утром вы видите у ребенка симптомы ОРВИ - не ведите его в сад или школу! Будьте внимательны к здоровью своих детей и безопасности других детей", - отметил Кличко.

Все школы работают по четким регламентам. Имеют инструкции на случай выявления больного. Перед занятиями измеряют температуру. Классы на перерывах проветривают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Думайте, будет ли кому вас спасать" - в Киеве рекордное количество больных медиков на Covid-19

"Более того, для усиления противоэпидемической безопасности город увеличил финансирование расходов на предоставление необходимого для школ - до 40 млн грн. Сначала, как я говорил, на эти цели направили 30 млн", - отметил городской голова.

Лабораторный центр Министерства здравоохранения в Киеве прекратил прием людей, которые по собственному желанию хотят сделать тестирование на коронавирус. Причиной этого стала перегруженность центра.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «2 столичные школы полностью перешли на дистанционное обучение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

Последний индейский командир сдался после 30 лет войн

Рада испугалась штурма и согласилась заседать под "бандеровским" флагом

"Кто против тирании– встаньте!" – премьера переросла в акцию протеста

На Закарпатье создали военное формирование

Стуса убили в российском лагере

Ученый изобрел азбуку и назвал своим именем

Самое читаемое
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
Сенсационная инженер выложила в интернет фото, на котором позирует топлес
7
 Просмотров: 16507
&quot;Начал с бабки с дедом, еще 7&quot;: 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
6
 Просмотров: 9927
Оккупанты обстреляли из &quot;Смерча&quot; украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
 Просмотров: 7407
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
Хотела быть похожей на Барби: медсестра изменилась до неузнаваемости и не может остановиться
8
 Просмотров: 7173
&quot;Замужем за одним, а живет с другим&quot;
"Замужем за одним, а живет с другим" Просмотров: 6381
Новости Киева
В столичной школе ищут взрывчатку
В столичной школе ищут взрывчатку
 Просмотров: 45
Задержали убийцу работницы Верховной Рады
Задержали убийцу работницы Верховной Рады Просмотров: 198
Лабораторный центр в Киеве не будет тестировать на Covid-19. Назвали причину
Лабораторный центр в Киеве не будет тестировать на Covid-19. Назвали причину Просмотров: 216
Стали известны причины перестрелки под Киевом
Стали известны причины перестрелки под Киевом Просмотров: 495
"Думайте, будет ли кому вас спасать" - в Киеве рекордное количество больных медиков на Covid-19
"Думайте, будет ли кому вас спасать" - в Киеве рекордное количество больных медиков на Covid-19 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
7
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
3
Заседание ТКГ: Кравчук довел до истерики россиянина Грызлова
3
Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
2
"Вор кричит: держите вора!" - Кулеба прокомментировал заявление Лаврова об украинских экстремистах в Беларуси
Голосов: 6191
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua