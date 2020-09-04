2 столичные школы полностью перешли на дистанционное обучение

У учителей обнаружили коронавирус. Фото: pexels.com

В Киеве две школы перевели на дистанционное обучение. У учителей обнаружили коронавирус.

Еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили 20 классов. Там обнаружили инфицированных учеников, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции.

"Также временно закрыли на карантин 4 детских сада. По одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и в Днепровском районах. Я снова обращаюсь к родителям: если утром вы видите у ребенка симптомы ОРВИ - не ведите его в сад или школу! Будьте внимательны к здоровью своих детей и безопасности других детей", - отметил Кличко.

Все школы работают по четким регламентам. Имеют инструкции на случай выявления больного. Перед занятиями измеряют температуру. Классы на перерывах проветривают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Думайте, будет ли кому вас спасать" - в Киеве рекордное количество больных медиков на Covid-19

"Более того, для усиления противоэпидемической безопасности город увеличил финансирование расходов на предоставление необходимого для школ - до 40 млн грн. Сначала, как я говорил, на эти цели направили 30 млн", - отметил городской голова.

Лабораторный центр Министерства здравоохранения в Киеве прекратил прием людей, которые по собственному желанию хотят сделать тестирование на коронавирус. Причиной этого стала перегруженность центра.