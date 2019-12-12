Всё законно и правильно: эксперты о строительстве в Протасовом яру

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Попытки столичной власти аннулировать законные разрешения на строительство жилищного комплекса в Протасовом Яру компании "Дайтона групп" ударит по киевлянам.

Такого мнения придерживаются эксперты, сообщает lenta.ua.

По мнению эксперта Эдуарда Юрченко, о том или ином объекте строительства можно судить, исходя из социальной ответственности застройщика и взятых им обязательствах.

"Иногда борьба со стройками действительно бывает оправданной. Циничные бизнесмены в погоне за прибылью застраивают парки, исторические ландшафты, культурные объекты, и тому подобное. В таком случае общественная возмущение может быть оправданной. Есть обратные случаи. Когда застройка полностью законна, а осуществляют ее нормальные порядочные бизнесмены. А с другой стороны под видом "возмущенного общества" выступают уже откровенные мошенники, призвание которых - это "кошмарить" бизнес и требовать деньги. Именно такой случай произошел с Протасовым Яром. У застройщика есть все необходимые документы. Есть все договоренности: с клиникой Амосова о благоустройстве, с соседствующими организациями и жителями, с горнолыжной базой Протасов Яр (которую "защищают" горе-активисты, хотя непосредственно ее никто и не собирается застраивать). Более того, есть обязательства выплатить 15 млн. грн за вырубку 600 деревьев. Этих денег хватит, чтобы посадить 7000 деревьев (город такие деньги не выделяет). Администрация Киева предоставила все необходимые разрешения на застройку, а теперь новый советник Кличко Максим Бахматов, не разобравшись в ситуации, обещает разрыв договора и законных документов с застройщиком", - рассказал Юрченко.

В свою очередь, экономический эксперт Юрий Гаврилечко рассказал о важном проекте, которым занимается застройщик.

"Данная стройка, которую ведет ООО "Дайтона Групп", один из тех редких случаев в Киеве, когда на руках у застройщика есть не только все необходимые документы, начиная от решения Киевсовета от 26 апреля 2007 года, но и наличествуют договоренности как с представителями местной общины о благоустройстве территории, так и с Институтом Амосова об укреплении склонов Протасового Яра, обрушение которых грозит зданию клиники уже не первый год и чем не занимаются киевские власти. Так, генеральный директор компании Дмитрий Паланчук уже неоднократно публично подчеркивал - комплексные инженерно-геологические изыскания были заказаны у лучшей, по его мнению, в этой сфере компании "Основа Солсиф". Которые рассчитали устойчивость склона в текущем состоянии и четко обозначили: "в случае поднятия грунтовых вод никакие деревья и корни его не спасут", - рассказал он.

По его словам, опираясь на данные проверок грунта, застройщик разработал проект подпорных стен, которые в будущем вместе с каркасом здания будут обеспечивать устойчивость склона.

"Также был заключен договор о научно-техническом сопровождении с НИИСКом (Научно-исследовательский институт строительных конструкций). Институт делает проверочные расчеты по устойчивости склона на всех этапах реализации и эксплуатации здания. Также в программу научно-технического сопровождения входит мониторинг состояния клиники Амосова", - пояснил Гаврилечко.

"Пользуясь неосведомленностью людей, активисты-вымогатели пугают их уничтожением всего Протасового Яра и даже горнолыжного курорта, с каждым разом преувеличивая площадь застройки – в СМИ и социальных сетях встречаются цифры от 15 до 30 га. Реальная же площадь участка - 2,78 га, а площадь застройки всего 0,9 га и "борцы за правду" почему-то категорически не видят реальные цифры ни в документах застройщика, ни в открытых источниках", - рассказал директор "Дайтона Групп" Дмитрий Паланчук.

Обращаясь к жителям соседних домов и всем неравнодушным киевлянам, Дмитрий Палачнук утверждает: "Мы с вами хотим одного и того же – в Протасовом Яру будет парк! На территории около 2 га мы обустроим ландшафтный парк отдыха с декоративными водоемами и уютными беседками, детскими игровыми и спортивными площадками. Вы сможете гулять по тенистым дорожкам и любоваться видами Киева, спокойно отпускать ваших малышей в детский городок и не переживать за безопасность родных. В составе комплекса предусмотрен детский сад, спортивно-оздоровительный комплекс и супермаркет. Мы хотим развивать Соломенский район, сделать Протасов Яр новой точкой притяжения для всех киевлян!"

"Мы взяли на себя обязательства по комплексной модернизации инженерных сетей. Когда застраивался Протасов Яр в 2002 году, водопровод был сделан неправильно, он остался незакольцованным. В случае пожара или другой непредвиденной ситуации жители соседних домов, расположенных выше, пострадают, останутся без воды. Актуален вопрос канализации – ее отвод сделан в коллектор на Боженко, который сейчас находится в очень плохом состоянии и может в любой момент обвалиться. Проект и работы по его реконструкции – наша срочная задача. Плюс – будем реконструировать электроподстанцию. Только реконструкция коллектора обойдется нам в 10 млн грн, и в 25 млн грн реконструкция инженерных сетей. В бюджете города таких денег нет", - заявил Паланчук.

Также ТОВ "Дайтона Групп" взяла на себя добровольное обязательство построить три сквера на сумму 5 млн. грн.