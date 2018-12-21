Все, кроме мороженого-рожка: McDonald's запустил сервис доставки

В Киеве заработал сервис доставки McDelivery от McDonald's. Заказать блюдо можно онлайн или с помощью мобильного приложения Glovo.

Заказать можно все блюда из меню, кроме мороженого-рожка. Услуга доступна 7 дней в неделю с 10:00 до 23:00.

Автор: be-it.com.ua Заказать можно все блюда из меню, кроме мороженого "Ріжок".

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Сегодня доставка блюд из McDonald's доступна в Шевченковском, Печерском и Соломенском районах Киева. В течение первого квартала 2019-го Glovo планирует охватить все киевские районы. К концу 2019-го услуга доставки заработает в других регионах Украины.

"Новый сервис McDelivery соответствует одному из самых частых пожеланий наших клиентов и нашему стремлению сделать жизнь посетителей проще и удобнее. Теперь они смогут заказывать наше меню, не выходя из дома, офиса", - отмечает Гжегож Хмелярский, гендиректор McDonald's в Украине.

Сегодня работает 86 заведений McDonald's в 19 городах Украины.

В апреле в Киеве возле метро Печерская прекратил работу ресторан McDonald's. Это первый случай закрытия заведения сети в Украине, не принимая во внимание зону АТО и Крым. Ресторан пришлось закрыть из-за истечения срока действия арендного соглашения. Компании и владельцу помещения не удалось договориться о продлении договора на выгодных для MсDonald's условиях.