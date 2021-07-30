Впервые за 30 лет обновляют улицу-визитку Киева: фото

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В Киеве на Подоле продолжается реконструкция ул. Андреевской.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

"На улице происходит замена 200 метров водопроводной сети, 400 метров теплотрассы, 100 метров канализационного коллектора", - сообщил исполняющий обязанности генерального директора Киевавтодора Александр Федоренко.

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На части улицы неподалеку Боричевого Тока уже устроили новое покрытие. На железобетонную монолитную подушку вложили гранитную брусчатку. Она появится еще на около 2 тыс. кв. м. Ранее на этом участке было старое асфальтовое покрытие.

"Идет на улице Андреевской и обновления тротуаров. Общая площадь пешеходных дорожек - более 6 тысяч квадратных метров. Их устроят с фигурных элементов мощения", - добавил Федоренко.

Последнее масштабное обновление на этой улице было в 1989 году. Первый этап работ планируется завершить до конца августа. А весь комплекс работ - до конца текущего года.