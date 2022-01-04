Впервые за 142 года: новый год в Киеве начался с теплового рекорда

Первый понедельник января в Киеве стал самым тёплым за последние 142 года. Фото: pixabay.com

В Киеве 3 января зафиксировали самую высокую среднесуточную температуру воздуха за 142 года наблюдений: +4,3°C.

Это на 0,3°C выше рекордного значения температуры этого дня 1899 года, свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"Климатическая норма (3 января - Gazeta.ua) превышена на 7,3 градуса, что соответствует погоде конца октября", - сообщили специалисты.

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Максимальная температура в столице поднялась до +8,2°C и превысила предыдущий рекорд для этого дня в 1899 году на 2,1°C.

В то же время, декабрь 2021-го в Киеве был близок к климатической норме.

Среднемесячная температура составила -1,6°C, что превышает климатическую норму 1991-2020 годов всего на 0,2°C.

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода.