"Впервые мы сделали что-то для детей" - организаторы отреагировали на критику елочной шляпы в Киеве

Шляпа волшебника, которой украсили главную елку страны на Софийской площади, символизирует сказку и является оберегом для лесных зверей. Ими украшено дерево.

Об этом рассказал Игорь Добруцкий, основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников в центре Киева.

Автор: КГГА Организаторы объяснили, почему главную елку в Киеве украсили шляпой

"Впервые мы сделали для детей что-то. Всегда взрослые люди соревновались своими вкусами, как сделать интересную главную елку - и делали ее в электронике. Все забыли классику, традиции. На елке всегда были лесные герои, шишки, желуди, грибочки. Сейчас в этот тяжелое время как раз нужна сказка. Потому что с этим Covid-19 все очень напуганные, а хочется чего-то счастливого и веселого", - сказал Добруцкий в комментарии для "Радио Свобода".

Под елкой, по словам организатора, разместят волшебный пенек. Он также будет интерактивным - иметь собственные часы и маленькие кафе.

Завтра, 12 декабря, начнется монтаж 2-го шляпы. Он будет светодиодный, 62 м в диаметре и "накроет весь рождественский городок своими чарами", добавил Добруцкий.

Автор: КГГА

Праздничная локация будет окружена 8-угольными рождественскими звездами и засияет все традиционно в день Святого Николая, 19 декабря в 19:00.

Критику в соцсетях в адрес шляпы, елки и новогоднего городка в общем руководитель Folk Ukraine объясняет напряжением в обществе, обусловленным пандемией. По его мнению, украинцы сейчас находятся в напряжении из-за экономических вызовов и безработицы. И для многих единственная возможность справиться со стрессом - это сбросить негатив в сети.

"Самое главное - это результат. А мы последние годы входим в лучшую пятерку новогодних и рождественских ярмарок и елок в Европе, и в десятку мировых. Мы не отстаем, лучше посмотреть, когда все будет сделано", - отметил Добруцкий.

Автор: КГГА

Ежегодно над организацией новогодне-рождественского городка работали 500-700 человек.

В этом году вместо обычной рождественской зоны на Софийской площади организовали пешеходный маршрут с большим количеством локаций и арт-объектов. Над их сооружением ежедневно работают около 2 тыс. человек.

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На Софийской площади в Киеве на время новогодних праздников установят интерактивную лазерную проекцию, которая будет транслировать поздравления украинцев. Чтобы ваше поздравление появилось на главной новогодней площади Украины необидно сделать 3 шага.