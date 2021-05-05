Возле зоопарка Киева появилась новая парковка

В Киеве на ул. Зоологической возле зоопарка заработала еще одна парковка на 300 автомобилей.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Фото: Вячеслав Непоп

Непоп напомнил, что рядом расположен "Зоопаркинг" - современный трехэтажный парковочный комплекс. Оставлять авто на нем и новой площадке могут не только посетители зоопарка, а все желающие водители.

"Наш "Зоопаркинг", который находится рядом, до суровых ограничений всегда был заполнен. Поэтому дополнительная парковка очень нужна для цивилизованной парковки и свободной для проезда улицы Зоологической. А значит - для комфорта водителей и пешеходов", - отметил Непоп.

Новую площадку обустроил привлеченный городом инвестор.

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В сентябре прошлого года на просп. Победы в Киев открыли Зоопаркинг - новый трехэтажный парковочный комплекс на 435 паркомест. Чтобы разгрузить проспект, паркинг расположили со стороны ул. Зоологической.