Возле школы мужчина набросился на женщину и ее 8-летнюю дочь

Нападающими оказались два 37-летние мужчины. Фото: Facebook Поліцbя Киeва

На территории школы в Оболонском районе столицы 2 местных жителя избили 18-летнего парня.

Злоумышленники снимали действия на видео, сообщила пресс-служба полиции Киева, пишет Obozrevatel.

Правоохранители добавили, что свидетелем конфликта стала женщина, которая заступилась за парня. В ответ один из мужчин брызнул из газового баллончика в сторону прохожей и ударил ее 8-летнюю дочь в лицо.

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По словам потерпевшей, во время драки у подростка выпал из кармана телефон, который один из нападавших забрал себе.

Фигурантами оказались 37-летние мужчины. По факту преступления начали 2 уголовных производства.

Столичные правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который выбирал одиноких женщин и бил камнем по голове.