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понедельник, 21 февраля 2022 17:19

Возле посольства РФ в Киеве установили инсталляцию из сломанных дверей
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Возле посольства Российской Федерации в Киеве установили 11 сломанных дверей в поддержку крымских политзаключенных.

Такие же инсталляции в рамках проекта "Крым, 5 утра" появились у посольства РФ в Варшаве и в Берлине у Бранденбургских ворот.

"Сломанные двери символизируют 11 сломанных жизней гражданских журналистов, крымских татар. Акция продлится с 21 по 26 февраля в течение "Недели сопротивления оккупации Крыма", - отмечают организаторы.

Фото: the-village.com.ua

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Инсталляцией хотят показать, как "сотни крымских татар каждую ночь опасаются, что их двери и жизни сломают".

"Спецслужбы не стучат в двери, почему-то всегда хотят их выбить. В то же время делают это в 5:00 – когда люди особенно беззащитны и не могут рассчитывать на помощь адвокатов или огласку в СМИ", – отмечает автор идеи Оксана Гончар.

Проект направлен на то, чтобы как можно больше людей в Украине и мире узнали о судьбах крымских политзаключенных.

Россия в оккупированном Крыму преследует 130 граждан Украины, которых обвиняет в "терроризме". Из них 121 человек находится под арестом, 76 уже осудили, а остальные находятся под судом и следствием. Большинство заключенных являются крымскими татарами.

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