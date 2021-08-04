Возле Офиса президента произошло ЧП

Трансформаторную будку у ОП охватило огнем. Пожар оперативно потушили. Фото: Klymenko Time

В Киеве возле Офиса президента загорелась трансформаторная будка. Пожар возник 4 августа.

Об этом сообщил Klymenko Time в Telegram.

"Рядом с Офисом президента загорелся трансформатор. Спасатели все потушили", - говорится в посте.

На кадрах видно, что огнем охватило трансформаторную будку на пересечении ул. Банковой и Институтской. Судя по записи, спасатели ликвидировали пламя с помощью порошкового огнетушителя.

Обстоятельства и причины возгорания установят эксперты. Есть ли пострадавшие в результате пожара, неизвестно.

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Сегодня в столице горят и складские помещения на Куреневке. Над ними поднялся огромный столб черного дыма. Тушение осложняется тем, что поблизости нет противопожарных гидрантов.