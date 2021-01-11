Возле "Эпицентра" возник покупательский коллапс

В понедельник утром, 11 января, возле "Эпицентра" в Киеве выстроилась большая очередь людей. В ней покупатели не придерживаются социальной дистанции, некоторые без масок.

Некоторые клиенты развлекаются, делая селфи на фоне толпы, пишет Obozrevatel.

Фото: Obozrevatel

Гипермаркет выдает онлайн-заказы. В зависимости от товара ждать приходится от 30 мин. до суток. Комплектация мелкой электроники идет быстрее, стройматериалов - медленнее.

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В пятницу, 8 января, "Эпицентр" работал несмотря на жесткий карантин. В торговых рядах можно выбрать любой товар. Затем в специальном окне оформить товары как онлайн-заказ. 9 января гипермаркет не открывали.