"Мы же понимаем, как вам жить без носков" - кассир объяснил продажу запрещенных товаров

В 1-й рабочий день локдауна 11 января не все магазины придерживаются карантинных запретов.
Так, в столичных маркетах можно приобрести запрещенные товары, пишет "Сегодня".
С самого утра понедельника супермаркеты пошли на хитрость. Отделы из запрещенным товаром во многих маркетах не имеют ограждающей ленты. Висит только текстовое предупреждение, что товар не продается.
Таким образом покупателям открыли доступ к товару.
Корреспондент беспрепятственно приобрел носки и мусорные пакеты.
"Мы же понимаем, как вам жить без носков и пакетов для мусора", - ответил кассир на вопрос, продаются ли эти товары.
В супермаркетах некоторые непродовольственные товары оказались под запретом с начала локдауна. Во многих магазинах прекратили продажу носков, батареек, колготок, посуды, детских игрушек, клея и даже вешалок для шкафов.
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