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понедельник, 11 января 2021 10:57

"Мы же понимаем, как вам жить без носков" - кассир объяснил продажу запрещенных товаров

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В 1-й рабочий день локдауна 11 января не все магазины придерживаются карантинных запретов.

Так, в столичных маркетах можно приобрести запрещенные товары, пишет "Сегодня".

Автор: "Сегодня"
  Вместо ограничительной ленты - текстовое информирование
Вместо ограничительной ленты - текстовое информирование

С самого утра понедельника супермаркеты пошли на хитрость. Отделы из запрещенным товаром во многих маркетах не имеют ограждающей ленты. Висит только текстовое предупреждение, что товар не продается.

Таким образом покупателям открыли доступ к товару.

Автор: "Сегодня"
  Несмотря на карантинные запреты, магазины все равно продают запрещенные товары
Несмотря на карантинные запреты, магазины все равно продают запрещенные товары

Корреспондент беспрепятственно приобрел носки и мусорные пакеты.

"Мы же понимаем, как вам жить без носков и пакетов для мусора", - ответил кассир на вопрос, продаются ли эти товары.

В супермаркетах некоторые непродовольственные товары оказались под запретом с начала локдауна. Во многих магазинах прекратили продажу носков, батареек, колготок, посуды, детских игрушек, клея и даже вешалок для шкафов.

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Дата
11
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