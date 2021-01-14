Вооруженный "блогер" напал на подростков

В Киеве на ул. Григоровича-Барского мужчина отобрал у подростков мобильные телефоны, угрожая ножом.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
"Правоохранители опросили пострадавших в возрасте 10 и 12 лет. На детской площадке к ним подошел незнакомец и представился блогером. После этого он достал из кармана нож и, угрожая им, приказал подросткам отдать мобильные телефоны и скрылся", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.
Злоумышленника задержали. Им оказался 31-летний киевлянин, который неоднократно судим за аналогичные преступления. Имеет "непогашенную" судимость за разбой и причастен к двум грабежам и двум разбоям в отношении несовершеннолетних в Соломенском районе столицы.
"Мобильные телефоны фигурант сбыл на радиорынке, откуда их мы изъяли", - добавил Чернышев.
За преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поймали наглого вора - на дело ходил с детьми
Столичные правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который выбирал одиноких женщин, бил камнем по голове и грабил.
Комментарии