Вооруженный "блогер" напал на подростков

В Киеве на ул. Григоровича-Барского мужчина отобрал у подростков мобильные телефоны, угрожая ножом.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Автор: Полиция Киева Злоумышленник причастен и к другим разбойных нападений на несовершеннолетних в Киеве

"Правоохранители опросили пострадавших в возрасте 10 и 12 лет. На детской площадке к ним подошел незнакомец и представился блогером. После этого он достал из кармана нож и, угрожая им, приказал подросткам отдать мобильные телефоны и скрылся", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

Автор: Полиция Киева Фигурант находится в изоляторе временного содержания

Злоумышленника задержали. Им оказался 31-летний киевлянин, который неоднократно судим за аналогичные преступления. Имеет "непогашенную" судимость за разбой и причастен к двум грабежам и двум разбоям в отношении несовершеннолетних в Соломенском районе столицы.

"Мобильные телефоны фигурант сбыл на радиорынке, откуда их мы изъяли", - добавил Чернышев.

За преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Столичные правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который выбирал одиноких женщин, бил камнем по голове и грабил.