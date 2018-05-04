Вокруг Шулявского моста разгорелся скандал

Планируемый ремонт продлится 17 месяцев. ФОТО: Наш Киев

Ремонт Шулявского путепровода отложили до июля, пишет tsn.ua. В июне начнутся подготовительные работы.

Реконструкцию аварийного моста приостановили из-за жалоб на уже утвержденный проект новой дорожной развязки. Хотя от нынешнего он будет отличаться только прямым заездом с проспекта Победы на улицу Гетьмана и съездом в обратном направлении, эксперты утверждают: на сайте разработчика нет окончательного проекта, по которому будет строиться путепровод.

Конкурса на наиболее выгодный проект не было, возмутился специалист департамента градостроительства Виктор Петрук - автор проекта трехуровневой развязки. Он будет жаловаться в прокуратуру, поскольку, по его словам, "градостроительный совет умышленно отклонил другие проекты и вернулся к схеме 10-летней давности. Есть какой-то заговор, который продвигает этот проект".

"Только в 2 из 15 вариантов предполагался снос завода "Большевик". За всем этим стоят огромные деньги. Будет съезд, а здесь планируется торговый центр", - утверждает специалист по градостроительству Виктор Глеба. Он убежден: на самом деле за ремонт власти заплатят вдвое дороже запланированного - не 400, а 800 миллионов гривен.

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Чтобы реализовать утвержденный пока проект развязки, придется снести не только завод "Большевик", но и несколько домов рядом, в том числе один жилой. "Она не поместится туда, если ее нарисовать правильно. Она сносит этот 5-й цех, жилой дом и этот дом", - объяснил глава "Киевдормоста" Владимир Воробьев.

Городские чиновники жалуются: реконструкцию Шулявского путепровода тормозят сами ремонтники.

Аварийный Шулявский мост в КГГА обещали перекрыть с 1 мая, но впоследствии начало реконструкции перенесли на июнь. Ориентировочная продолжительность ремонта - 17 месяцев.