Военным выдавали опасный для здоровья антисептик

Фото: СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила на Киевщине масштабное производство некачественных и опасных для здоровья антисептиков.

Незаконное изготовление средств организовал частный предприниматель. Часть из них он реализовывал через ряд подконтрольных коммерческих структур военной части ВС Украины и государственному предприятию МО Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

Производство антисептиков происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения без разрешительных документов и контроля качества.

Во время обысков изъяли более 13 тонн спиртовой смеси, в частности этиловый спирт, антифриз, глицерин. Также найдены наклейки, пластиковые емкости, 2 печати, антисептический раствор и примерно 30 тонн горюче-смазочных материалов.

Сейчас продолжаются экспертизы контрафактного продукта, устанавливают лиц, причастных к сделке. Им грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

В Киевской обл. полиция изъяла поддельные антисептики на 320 тыс. грн у 24-летнего жителя города Бровары. Ранее он разместил объявление в мессенджере Telegram о продаже антисептика в больших объемах по цене 300 грн за л.