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среда, 29 апреля 2020 16:03

Военным выдавали опасный для здоровья антисептик
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СБУ обнаружила масштабное подпольное производство некачественных антисептиков
Фото: СБУ
СБУ обнаружила масштабное подпольное производство некачественных антисептиков
СБУ обнаружила масштабное подпольное производство некачественных антисептиков
СБУ обнаружила масштабное подпольное производство некачественных антисептиков
СБУ обнаружила масштабное подпольное производство некачественных антисептиков

Военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила на Киевщине масштабное производство некачественных и опасных для здоровья антисептиков.

Незаконное изготовление средств организовал частный предприниматель. Часть из них он реализовывал через ряд подконтрольных коммерческих структур военной части ВС Украины и государственному предприятию МО Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

Производство антисептиков происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения без разрешительных документов и контроля качества.

Во время обысков изъяли более 13 тонн спиртовой смеси, в частности этиловый спирт, антифриз, глицерин. Также найдены наклейки, пластиковые емкости, 2 печати, антисептический раствор и примерно 30 тонн горюче-смазочных материалов.

Сейчас продолжаются экспертизы контрафактного продукта, устанавливают лиц, причастных к сделке. Им грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

В Киевской обл. полиция изъяла поддельные антисептики на 320 тыс. грн у 24-летнего жителя города Бровары. Ранее он разместил объявление в мессенджере Telegram о продаже антисептика в больших объемах по цене 300 грн за л.

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Дата
29
апреля

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