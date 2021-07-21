Водолазы 2 ч. искали "утопленницу". История завершилась курьезом

Фото: facebook.com/MunicipalnaVarta

Утром 21 июля в столичном парке Партизанской славы муниципальная стража нашла брошенные женские вещи.

Правоохранители предположили, что женщина могла утонуть и начали поиски, сообщила Муниципальная стража Киева в Facebook.

"В 08:00 на место прибыли водолазы ГСЧС и полиция. Начали поиски пропавшей женщины. В 10:00 к поисковой группе подходит та самая женщина с вопросом: "А что у вас случилось? Кого ищете?", - говорится в сообщении.

Исчезнувшая оказалась живой и невредимой.

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Пользователи сети под постом отреагировали на забавную историю:

"Инициатива наказуема"

"Хорошо то, что хорошо кончается"

"Есть же люди, которые любят рано утром купаться, пока никого нет"

"Молодцы. Сработали на опережение. Но ситуация смешная, извините".

В Киевском водохранилище нашли тело 36-летнего мужчины. Он утонул вместе с дочерьми 4 и 10 лет во время отдыха вблизи села Лебедевка. Одного ребенка сразу вытащили свидетели, но она умерла по дороге в больницу. Тело второй девочки нашли через двое суток.