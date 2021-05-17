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понедельник, 17 мая 2021 16:08

Водителя выбросило с мопеда прямо под Ford: камера поймала момент

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Водителя выбросило с мопеда прямо под Ford: камера поймала момент
Водитель мопеда совершил сальто и упал под колеса Ford. Фото: скриншот с видео

В Киеве на просп. Освободителей водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением и упал с транспорта под колеса авто.

ДТП произошло 17 мая, сообщила патрульная полиция города.

"Во время падения мужчина ударился об автомобиль Ford, который двигался впереди. Водителя мотоцикла госпитализировали", - говорится в посте.

Правоохранители в который раз напомнили, что использование шлемов снижает риск гибели и получения тяжелых травм.

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Ранее мы рассказывали о пьяном водителе, который не справился с управлением мопеда и въехал в отбойник. Его выбросило с мопеда, но он не растерялся.

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