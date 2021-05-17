Водителя выбросило с мопеда прямо под Ford: камера поймала момент

В Киеве на просп. Освободителей водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением и упал с транспорта под колеса авто.
ДТП произошло 17 мая, сообщила патрульная полиция города.
"Во время падения мужчина ударился об автомобиль Ford, который двигался впереди. Водителя мотоцикла госпитализировали", - говорится в посте.
Правоохранители в который раз напомнили, что использование шлемов снижает риск гибели и получения тяжелых травм.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байкер разнес машину частной охраны: кадры с места ДТП
Ранее мы рассказывали о пьяном водителе, который не справился с управлением мопеда и въехал в отбойник. Его выбросило с мопеда, но он не растерялся.
Комментарии