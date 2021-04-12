Водителя выбросило из мопеда под колеса машины: момент попал на видео

В Киеве 12 апреля произошло ДТП с участием мотоциклиста. Фото: скриншот с видео

В Киеве возле Гаванского моста мужчина упал с мотоцикла под колеса автомобиля.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

"Появилось видео ДТП на въезде к Гаванскому мосту. Неудачная буксировка мотоцикла едва не привела к непоправимой трагедии", - говорится в посте.

Водитель мотоцикла забрала "скорая".

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