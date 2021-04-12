Водителя выбросило из мопеда под колеса машины: момент попал на видео

 
Ексклюзивы
1/5
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 2151
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 756
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 288
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1017
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2646
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1080
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 909
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2583
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 2025
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 576
Фото
Все фото
3
6
4
6
3
В сети показали переполненные вагоны столичного метро
В сети показали переполненные вагоны столичного метро
Киевлянка не смогла снять с себя насадку для блендера
Киевлянка не смогла снять с себя насадку для блендера
Полиция раскрыла масштабы нарушений карантина в Киеве
Полиция раскрыла масштабы нарушений карантина в Киеве
Жгут просто во дворах: в столице утилизируют автомобильные шины
Жгут просто во дворах: в столице утилизируют автомобильные шины
40 улиц Киева обновят велосипедными светофорами
40 улиц Киева обновят велосипедными светофорами
Видео
Все видео
Водителя выбросило из мопеда под колеса машины: момент попал на видео
Водителя выбросило из мопеда под колеса машины: момент попал на видео
Рестораны Киева работали "подпольно" и поплатились за это
Рестораны Киева работали "подпольно" и поплатились за это
"Безмасочник" оплевал продавщицу: момент попал на видео
"Безмасочник" оплевал продавщицу: момент попал на видео
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 819
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2646
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 729
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 459
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 594
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
понедельник, 12 апреля 2021 14:50

Водителя выбросило из мопеда под колеса машины: момент попал на видео

  Комментировать
Водителя выбросило из мопеда под колеса машины: момент попал на видео
В Киеве 12 апреля произошло ДТП с участием мотоциклиста. Фото: скриншот с видео

В Киеве возле Гаванского моста мужчина упал с мотоцикла под колеса автомобиля.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

"Появилось видео ДТП на въезде к Гаванскому мосту. Неудачная буксировка мотоцикла едва не привела к непоправимой трагедии", - говорится в посте.

Водитель мотоцикла забрала "скорая".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дипломаты на джипе мчались по встречке и врезались в машину - СМИ

Ранее мы рассказывали о пьяном водителе, который не справился с управлением мопеда и въехал в отбойник. Его выбросило с мопеда, но он не растерялся.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водителя выбросило из мопеда под колеса машины: момент попал на видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
апреля

Утвердили новое административно-территориальное деление Украины

Автора стошнило, когда он описывал сцену смерти героини

"2 правды": в СССР объявили о начале космической эры

Белорусских депутатов избили в зале парламента

Ломаченко одержал самую быструю победу в профессиональной карьере

19 лет назад умер языковед Юрий Шевелев

Украинский город взяли в осаду

Запустили первый пилотируемый воздушно-космический аппарат

Самое читаемое
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 20763
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
7
 Просмотров: 18405
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
 Просмотров: 11412
&quot;Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду&quot; - в аварии погиб Леонид Быков
"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков
 Просмотров: 10935
Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем
Боксерша шокировала болельщиков откровенной бельем
4
 Просмотров: 7614
Новости Киева
В КГГА рассказали, когда возобновят прием первоклашек в школы
В КГГА рассказали, когда возобновят прием первоклашек в школы Просмотров: 9
В Киеве двое несовершеннолетних наглотались таблеток
В Киеве двое несовершеннолетних наглотались таблеток Просмотров: 135
В сети показали переполненные вагоны столичного метро
В сети показали переполненные вагоны столичного метро
3
 Просмотров: 675
Киевлянка не смогла снять с себя насадку для блендера
Киевлянка не смогла снять с себя насадку для блендера
6
 Просмотров: 1845
Набитый посетителями ресторан Киева "забыл" о карантине
Набитый посетителями ресторан Киева "забыл" о карантине Просмотров: 315
Больше всего комментируют
4
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
3
Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"
3
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
2
Главарь террористов готовит обращение к Путину - разведка
2
Вашингтон обеспокоен ситуацией на границе Украины и РФ - Блинкен
Голосов: 6721
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть