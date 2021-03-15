Водитель-убийца смел крошечную Skoda на светофоре - смертельная авария попала на видео

Виновник ДТП был за рулем Toyota Land Cruiser. Фото: скриншот с видео

Момент смертельной аварии, которую совершил пьяный водитель Toyota Land Cruiser, сняла камера видеонаблюдения.

Видео автокрушения опубликовал в Facebook "Киев Оперативный".

На кадрах видно, как автомобиль Skoda остановился на запрещающий сигнал светофора. В этот момент внедорожник Toyota на большой скорости врезался в легковушку и несколько метров протащил ее.

В машине полицейских виновник ДТП прошел освидетельствование на состояние опьянения. Результат - 2,05‰, что превышает допустимую норму более чем в 10 раз.

По информации СМИ, водитель - 29-летний Губрий Василий Сергеевич. Он уроженец села Почапинцы Винницкой области, бывший правоохранитель. Работал в полиции охраны Винницкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Был полицейским: рассказали о виновнике смертельной аварии в Киеве

Смертельная авария произошла в ночь на 15 марта в Деснянском районе Киева. Водитель легковушки Skoda 1979 года рождения и пассажирка скончались на месте. Их тела из искореженного авто доставали спасатели с помощью специнструмента. Водитель Toyota не пострадал, его задержали. За содеянное ему грозит до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.