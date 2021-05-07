Водитель-неадекват "катал" патрульного на капоте и спровоцировал три аварии

В городе Вишневое Киевской области водитель спровоцировал три аварии, когда пытался убежать от полицейского, который зафиксировал нарушение этим же водителем ПДД. Произошло это 6 мая.

Об этом в Facebook сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

Фото: Андрей Небытов

Водитель Nissan нарушил правило проезда перекрестка.

"Как все "всегда торопливые наглецы", вернул с крайней правой полосы налево, тем самым, как он думал, оставив "в дураках" весь левый ряд, стоящий в очереди", - написал Небытов.

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Патрульный остановил водителя для составления админпротокола. Тот сначала не реагировал, а затем попытался скрыться и совершил наезд на инспектора.

В результате трех ДТП повреждения получили легковой автомобиль, джип Mazda и мотоцикл. Водителя задержали. Ему грозит лишение свободы от девяти до 15 лет.

Пострадавший полицейский на больничном. Угрозы жизни нет.

Под Киевом на Столичном шоссе автомобиль сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Авария произошла недалеко от Конча-Заспы. Пострадавший получил множественные травмы, потерял много крови. Его госпитализировали. Водителя-беглеца разыскали и задержали.