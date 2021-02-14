Водители создали из машин огромную валентинку

Фото: apnews.com.ua

В Киеве водители сделали огромную валентинку из 110 машин.

Организаторы флешмоба собрались на парковке "Блокбастер" накануне праздника. Свои автомобили поставили в форме сердца, сообщает APnews.

Таким образом поздравили украинцев с Днем святого Валентина.

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"Всех с Днем Святого Валентина! Любите, будьте любимы и всегда такими же креативными, активными и командными", - написали организаторы.

Сегодня отмечают День святого Валентина. 14 февраля во всем мире традиционно признаются в любви, дарят подарки, устраивают романтические ужины. Главным атрибутом праздника стала валентинка. Обычно это небольшая открытка с добрыми пожеланиями и признанием в любви.