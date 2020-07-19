Водители незаконно проехались Шулявским мостом

Водители проехали мимо ограды. Фото: "Киев оперативный"

В Киеве на Шулявском мосту водители незаконно проехались по свежему асфальту.

Видео опубликовал "Киев оперативный" в Facebook.

Автомобили проехали через небольшое отверстие в ограде и съехали с моста по только заключенном асфальта.

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"Вот кайф - ездить по асфальту, который еще даже не успел застыть. Кто-то очень "сообразительный" подвинул заграждение, и все побежали", - говорится в описании.

На съездах Шулявского путепровода частично ограничивают движение транспорта с сегодняшнего дня на 3 дня. Это сделают в связи с заключением верхних слоев асфальтобетонного покрытия, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.