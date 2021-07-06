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вторник, 06 июля 2021 16:03

Водителей не будут штрафовать за неуплату парковки: назвали сроки

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Водителей не будут штрафовать за неуплату парковки: назвали сроки
В Киеве объявили двухнедельный период лояльности. Фото: УНИАН

Первые две недели с начала действия новых тарифов на парковку в Киеве водителей не будут штрафовать за их неуплату.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

"До 16 июля включительно в инспекторов по парковке особая миссия. Они не штрафуют водителей за задержку оплаты парковки, а вместо этого ведут открытую разъяснительную кампанию", - отметил Усов.

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Он добавил, что водителям нужно время на восприятие новых правил парковки, установку необходимых приложений и ориентирования в новой системе.

"Водители, которые не оплатят парковку, вместо постановления о возбуждении получают информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядку оплаты. Там указаны официальные тарифы на парковку в соответствии с зонами в городе, четко прописаны приложения и сайты, через которые можно осуществить оплату", - сообщил Усов.

С 1 июля в Киеве безумно подорожали тарифы на парковку. Сколько водителям придется платы за час пользования парковкой - читайте по ссылке.

В случае неуплаты за парковку на водителей налагать штрафы в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно.

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