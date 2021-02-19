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пятница, 19 февраля 2021 16:49

Водитель убил пешехода, с которым не поделил дорогу на зебре - момент попал на видео
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19 февраля в Киеве возле театра им. Ивана Франко водитель Hyundai Sonata ударом руки убил мужчину, который шел по пешеходному переходу. Удар оказался смертельным.

Видео трагедии распространили в Facebook "Вартові Еспресо".

Фото: скриншот с видео

"Похоже, что не поделили кто кого пропускать на пешеходном переходе и пошло-поехало", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как пешеход, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения шел по зебре, но обернулся и что-то сказал водителю. Последний вышел и ударил пешехода. Он скончался на месте.

Преступником оказался киевлянин 1994 года рождения. С места трагедии он уехал. Его разыскали и задержали. сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Водитель автомобиля "Хюндай ", который в 14:48 в ходе внезапной ссоры причинил телесные повреждения, был задержан сотрудниками полиции. Для его исчисления, ориентирования и задержания полицейскими понадобилось больше часа. За гибель человека водителю теперь придется отвечать своей свободой", - написал Геращенко.

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В Киеве на перекрестке ул. Привокзальной и Харьковского шоссе произошло ДТП с опрокидыванием. Автомобиль и внедорожник столкнулись 18 февраля около 13:00.

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