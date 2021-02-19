Водитель жестоко поплатился за проезд на "красный" - момент попал на видео

Fiat проехал на "красный" и поплатился за это. Фото: скриншот с видео

В Киеве на перекрестке ул. Привокзальной и Харьковского шоссе произошло ДТП с опрокидыванием. Автомобиль и внедорожник столкнулись 18 февраля около 13:00.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции города.

"Автомобиль Fiat осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора, повлекший столкновение с Nissan. От удара 1-й перевернулся на крышу", - говорится в сообщение

В результате аварии никто не пострадал. На водителя Fiat патрульные составили протокол.

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