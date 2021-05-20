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четверг, 20 мая 2021 12:14

Водитель отказывался бесплатно везти ветерана АТО

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Водитель отказывался бесплатно везти ветерана АТО
В Киеве водитель маршрутки устроил конфликт с ветераном АТО. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

Водитель маршрутки Киев-Буча отказывал в льготной перевозке ветерану АТО, который предоставил удостоверение УБД.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

Отмечается, что пассажир подсел в маршрутку на ул. Полярной в Киеве. Водитель начал утверждать, что на междугородний транспорт документ не распространяется.

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По словам ветерана, раздраженный водитель, нарушая правила, доехал до станции метро Минская и там отказался открывать дверь, чтобы выпустить его.

"Когда я в ручном режиме начал открывать дверь, а она на электроприводе, и начал выходить - он резко начал закрывать дверь и мне прижало ногу. Водитель ответил, что он случайно, но в ответ получил кулаком по двери", - рассказал пассажир.

В Песочине Харьковской области в маршрутке произошел конфликт. Водитель отказался брать участника войны на востоке Украины по удостоверению УБД. Мужчина трижды не мог попасть в салон.

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