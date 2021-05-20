Водитель отказывался бесплатно везти ветерана АТО

Водитель маршрутки Киев-Буча отказывал в льготной перевозке ветерану АТО, который предоставил удостоверение УБД.
Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".
Отмечается, что пассажир подсел в маршрутку на ул. Полярной в Киеве. Водитель начал утверждать, что на междугородний транспорт документ не распространяется.
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По словам ветерана, раздраженный водитель, нарушая правила, доехал до станции метро Минская и там отказался открывать дверь, чтобы выпустить его.
"Когда я в ручном режиме начал открывать дверь, а она на электроприводе, и начал выходить - он резко начал закрывать дверь и мне прижало ногу. Водитель ответил, что он случайно, но в ответ получил кулаком по двери", - рассказал пассажир.
В Песочине Харьковской области в маршрутке произошел конфликт. Водитель отказался брать участника войны на востоке Украины по удостоверению УБД. Мужчина трижды не мог попасть в салон.
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