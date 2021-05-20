Киевом будет курсировать 19 идеальных маршруток

В Киеве запустят идеальные маршрутки с новыми правилами перевозки - видео обновки. Фото: "Сегодня"

С июля текущего года пассажиров в столичных маршрутных такси будут обслуживать по-новому.

Обновленные правила будут действовать пока в 19 автобусах, пишет "Сегодня".

В маршрутках появятся пандусы, валидаторы, остановки будут обязательно объявлять, а их названия писать на специальных табло в салоне - на украинском и английском.

"Если пассажир видит какое-то неадекватное хамское поведение со стороны водителя - он будет видеть, как его зовут, его фотографию и может быть соответствующая жалоба. Не только шансона - ничего не будет звучать, кроме разговоров людей. Мы запрещаем любое визуальное загрязнение. Плакаты с культуристами с 1990-х со Шварценеггером уходят в прошлое. Никаких штор, советских вымпелов", - рассказал заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константин Усов.

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Маршрутные такси исчезнут со столичных дорог. По словам мэра города Виталия Кличко, состоится это через два-три года. Пока местные власти не могут запретить работу этого вида транспорта, поскольку он "выполняет свою функцию".