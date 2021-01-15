Водитель ножом освобождал свою машину из "плена" эвакуатора

В Киеве мужчина с ножом залез на эвакуатор "освобождать" свою машину. Фото: скриншот с видео

В Киеве водитель Volkswagen, нарушивший правила парковки, набросился с ножом на эвакуатор, который отвез его машину.

Соответствующее видео обнародовал в Facebook "Киев Оперативный".

"Услышав звук своей сигнализации, владелец автомобиля выбежал на улицу с ножом и начал резать на эвакуаторе стропы. Автомобиль нарушителя дальше не повезут, но теперь отпустить его возможности уже нет. Ждут полиции", - говорится в описании видео.

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В Киеве на Подоле водитель, нарушивший ПДД, лег под колеса эвакуатора, чтобы его авто не забрали.