Водитель ножом освобождал свою машину из "плена" эвакуатора

В Киеве водитель Volkswagen, нарушивший правила парковки, набросился с ножом на эвакуатор, который отвез его машину.
Соответствующее видео обнародовал в Facebook "Киев Оперативный".
"Услышав звук своей сигнализации, владелец автомобиля выбежал на улицу с ножом и начал резать на эвакуаторе стропы. Автомобиль нарушителя дальше не повезут, но теперь отпустить его возможности уже нет. Ждут полиции", - говорится в описании видео.
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В Киеве на Подоле водитель, нарушивший ПДД, лег под колеса эвакуатора, чтобы его авто не забрали.
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