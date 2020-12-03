Герой парковки лег под колеса эвакуатора, чтобы его авто не забрали

В Киеве на Подоле водитель, нарушивший ПДД, лег под колеса эвакуатора.

Соответствующее фото обнародовал в Facebook "Киев Оперативный".

"Автовладелец лег под колеса эвакуатора, чтобы его авто не забрали", - говорится в посте.

Автор: "Киев Оперативный" В Киеве автовладелец лег под колеса эвакуатора

Пользователи сети отреагировали на увиденное:

"Эвакуация - развод на $. Разрешенных мест для парковки меньше, чем запрещенных. Спрос на парковку большой";

"Нет у человека лишних 2 тыс., вот он и лег";

"Да еще добавят за другое нарушение, еще дороже выйдет теперь";

"И его на эвакуатор и в отделение";

"Смешно, и как, помогло?".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве проучили нарушителей, которые заблокировали машинами выезд спасателям

В течение ноября 2020 Инспекция по парковке вынесла 7287 постановлений за нарушение правил остановки, стоянки и парковки в Киеве. При этом львиная доля этих случаев закончилась эвакуацией автомобилей - 6458. Так нарушители пополнили бюджет города на более 2 млн грн, сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.