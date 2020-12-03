Герой парковки лег под колеса эвакуатора, чтобы его авто не забрали

В Киеве на Подоле водитель, нарушивший ПДД, лег под колеса эвакуатора.
Соответствующее фото обнародовал в Facebook "Киев Оперативный".
"Автовладелец лег под колеса эвакуатора, чтобы его авто не забрали", - говорится в посте.
Пользователи сети отреагировали на увиденное:
"Эвакуация - развод на $. Разрешенных мест для парковки меньше, чем запрещенных. Спрос на парковку большой";
"Нет у человека лишних 2 тыс., вот он и лег";
"Да еще добавят за другое нарушение, еще дороже выйдет теперь";
"И его на эвакуатор и в отделение";
"Смешно, и как, помогло?".
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В течение ноября 2020 Инспекция по парковке вынесла 7287 постановлений за нарушение правил остановки, стоянки и парковки в Киеве. При этом львиная доля этих случаев закончилась эвакуацией автомобилей - 6458. Так нарушители пополнили бюджет города на более 2 млн грн, сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.
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