Водитель, который заехал на стеклянный мост в Киеве, заплатит 765 грн

Полиция назначила водителю штраф. Фото: "Обозреватель"

Штраф в 765 грн заплатил водитель, который наехал на стеклянный мост в Киеве.

В рамках расследования установили, что водителем является 25-летний житель Киева, говорится на странице патрульной полиции в Facebook.

Он не явился на приглашение в отделение полиции. Проигнорировал повторное приглашение.

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Патрульные составили постановление за совершение человеком двух админнарушений. Водитель, который ездил по новому мосту, должен будет заплатить штраф в сумме 765 грн.

В Киеве транспорт снова заехал на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов. На этот раз стеклянный пол решил проверить на прочность водитель мотоцикла Kawasaki. Об этом в Facebook пишет "Киев Оперативный" и публикует фото.