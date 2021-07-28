"Вода цвета говна с кровью течет уже неделю" - киевлян шокировал призыв пить из-под крана

В Киеве вода из-под крана вполне пригодна для питья, достаточно минерализованная, безопасная и лучше бутилированной.

Об этом заявили в коммунальном предприятии "Киевводоканал".

Коммунальщики привели несколько фактов в пользу того, почему вода из-под крана якобы лучше бутилированной. Например, дешевая бутилированная вода может быть очищена хуже, чем та, что течет киевскими водопроводными трубами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перечень напитков, провоцирующих целлюлит

"Качественная очищенная вода стоит довольно дорого. К тому же запасы нужно постоянно пополнять. Вода, которую мы подаем в дома киевлян, соответствует государственным санитарным нормам и является полностью безопасной. Кроме того, 40% воды в городе уже обеззараживается без хлора, поэтому такая вода еще качественнее, вкуснее и не имеет посторонних запахов. Скоро новые технологии распространятся и на остальные 60% воды", - утверждают в сообщении.

В комментариях под сообщением потребители взорвались негодованием. Они не разделили мнение Киевводоканала, а стали жаловаться на желтый цвет воды, чрезмерную жесткость и песок. Некоторые киевляне уверяли, что их водонагреватели ломались из-за обилия ржавчины в воде.

Как киевляне реагировали на объяснение Киевводоканала, чем вода из-под крана лучше бутилированной, предлагаем посмотреть в галерее

Фото: скриншот поста

На Киевском водохранилище зафиксировали мор рыбы. О нем стало известно 21 июня. Водоем и берег были усеяны мертвым судаком. Вероятной причиной массовой гибели рыбы может быть человеческая деятельность.