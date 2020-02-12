Во время погони за вооруженным беглецом спецназ стрелял по колесам авто

В Киеве состоялась погоня. Фото: Национальная полиция

В Киеве во время погони и стрельбы по колесам был задержан иностранец, который пытался скрыться от правоохранителей.

"В столице спецназовцы стреляли по колесам, чтобы остановить вооруженного водителя-беглеца", – говорится в сообщении Полиции Киева в Facebook.

Во время отработки территории Днепровского района работники полка полиции особого назначения №1 остановили автомобиль на Броварском проспекте для проверки документов и осмотра транспортного средства.

"Приблизившись к машине, правоохранитель заметил в салоне предмет, похожий на пистолет. Во время общения с работниками полиции водитель заметно нервничал и, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа и начал убегать", – сказано в сообщении.

Один из спецназовцев запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить. Наряд полиции организовал преследование. На предупреждение правоохранителей о применении табельного огнестрельного оружия для остановки машины водитель не отреагировал. "В результате спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля. Злоумышленника остановили на мосту Метро. Им оказался гражданин другого государства, 1981 года рождения", – отметили в полиции.

"В результате применения оружия никто не пострадал", – подчеркнули в пресс-службе.

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Напомним, 7 февраля в Мукачево произошла стрельба. Ранения получили 24-летний и 40-летний мужчины. Их связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо.