Во время погони за вооруженным беглецом спецназ стрелял по колесам авто

 
Ексклюзивы
1/5
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
1 Просмотров: 711
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 1305
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 2952
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 2205
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 621
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 6426
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2097
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2061
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 432
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
4
4
3
5
4
СБУ разоблачила подробности махинаций Киевметростроя
СБУ разоблачила подробности махинаций Киевметростроя
В Киеве мужчина упал с насыпи и пролежал 3 дня
В Киеве мужчина упал с насыпи и пролежал 3 дня
Нашли мертвым мужчину, пропавшего после ссоры с односельчанином
Нашли мертвым мужчину, пропавшего после ссоры с односельчанином
В Киеве раненый мужчина дошел домой и умер
В Киеве раненый мужчина дошел домой и умер
Под Киевом фура столкнула с трассы легковушку: показали фото смертельного столкновения
Под Киевом фура столкнула с трассы легковушку: показали фото смертельного столкновения
Видео
Все видео
В столичном метро женщина похитила ребенка
В столичном метро женщина похитила ребенка
"Лепили меня целым стадом": в Киеве неизвестные избили ветерана АТО
"Лепили меня целым стадом": в Киеве неизвестные избили ветерана АТО
Били и унижали: столичные школьницы снимали на видео издевательства над 9-классницей
Били и унижали: столичные школьницы снимали на видео издевательства над 9-классницей
Показали видео, как мужчина ногами разбил авто в центре Киева
Показали видео, как мужчина ногами разбил авто в центре Киева
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
Интервью
1/5
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 621
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2061
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1062
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1755
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1035
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 февраля 2020
Просмотров: 999
Бог покарав
– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині. Туристичний сезон триває, але місцеві ...
среда, 12 февраля 2020 23:33

Во время погони за вооруженным беглецом спецназ стрелял по колесам авто

  Комментировать
Во время погони за вооруженным беглецом спецназ стрелял по колесам авто
В Киеве состоялась погоня. Фото: Национальная полиция

В Киеве во время погони и стрельбы по колесам был задержан иностранец, который пытался скрыться от правоохранителей.

"В столице спецназовцы стреляли по колесам, чтобы остановить вооруженного водителя-беглеца", – говорится в сообщении Полиции Киева в Facebook.

Во время отработки территории Днепровского района работники полка полиции особого назначения №1 остановили автомобиль на Броварском проспекте для проверки документов и осмотра транспортного средства.

"Приблизившись к машине, правоохранитель заметил в салоне предмет, похожий на пистолет. Во время общения с работниками полиции водитель заметно нервничал и, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа и начал убегать", – сказано в сообщении.

Один из спецназовцев запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить. Наряд полиции организовал преследование. На предупреждение правоохранителей о применении табельного огнестрельного оружия для остановки машины водитель не отреагировал. "В результате спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля. Злоумышленника остановили на мосту Метро. Им оказался гражданин другого государства, 1981 года рождения", – отметили в полиции.

"В результате применения оружия никто не пострадал", – подчеркнули в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный парень устроил погоню на машине начальника

Напомним, 7 февраля в Мукачево произошла стрельба. Ранения получили 24-летний и 40-летний мужчины. Их связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во время погони за вооруженным беглецом спецназ стрелял по колесам авто». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео Просмотров: 54723
&quot;Молодоженов ведут к обнаженному шаману&quot; - показали необычную свадьбу на Бали
"Молодоженов ведут к обнаженному шаману" - показали необычную свадьбу на Бали
10
 Просмотров: 21420
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу Просмотров: 14949
&quot;Валите в другое государство&quot; - спортсмен сделал замечание депутату за язык
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык 1 Просмотров: 14715
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка 1 Просмотров: 14545
Новости Киева
Протесты дальнобойщиков в Киеве организовал скандальный экс-министр Червоненко
Протесты дальнобойщиков в Киеве организовал скандальный экс-министр Червоненко 1 Просмотров: 1764
В столичном метро женщина похитила ребенка
В столичном метро женщина похитила ребенка
 Просмотров: 1737
Полицейские вытащили из петли самоубийцу
Полицейские вытащили из петли самоубийцу Просмотров: 333
В КГГА объяснили, от кого зависит переименование Дорогожичей
В КГГА объяснили, от кого зависит переименование Дорогожичей Просмотров: 297
Помогает Путину? – Арахамия поставил на уши соцсети
Помогает Путину? – Арахамия поставил на уши соцсети
11
 Просмотров: 1503
Больше всего комментируют
9
"Лепили меня целым стадом": в Киеве неизвестные избили ветерана АТО
5
Дело Шеремета: Зеленский допускает, что правоохранителям придется извиняться
4
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
3
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
3
Вода в Крым в обмен на освобождение Донбасса. Арахамия озвучил свою позицию
Голосов: 5830
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua