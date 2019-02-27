Во сколько обойдется реконструкция фуникулера

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Просмотров: 0
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 171
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 567
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
1 Просмотров: 1584
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1242
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 684
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
3 Просмотров: 2763
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1476
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 522
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 1971
Фото
Все фото
6
8
7
5
25
Дореволюционное здание горит в третий раз за неделю
Дореволюционное здание горит в третий раз за неделю
Переселенка делает стильные украшения из переработанного пластика
Переселенка делает стильные украшения из переработанного пластика
Обрушился пешеходный мост в Киеве
Обрушился пешеходный мост в Киеве
Неизвестная женщина на улице дважды ударила мужчину ножом
Неизвестная женщина на улице дважды ударила мужчину ножом
Выставку необычных портретов Шевченко отменили из-за угроз &quot;националистов&quot;
Выставку необычных портретов Шевченко отменили из-за угроз "националистов"
Видео
Все видео
Задержали киевлянина, который снимал детское порно
Задержали киевлянина, который снимал детское порно
В столице задержали вора в законе
В столице задержали вора в законе
Показали еще один "уставший" столичный мост
Показали еще один "уставший" столичный мост
Митинг незрячих под КМДА: "Нам угрожают и нас унижают!"
Митинг незрячих под КМДА: "Нам угрожают и нас унижают!"
Столичный автобус въехал в магазин
Столичный автобус въехал в магазин
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 180
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1242
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1296
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4257
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2943
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
3 Просмотров: 1143
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
среда, 27 февраля 2019 18:46

Во сколько обойдется реконструкция фуникулера

  Комментировать
Во сколько обойдется реконструкция фуникулера
Здание столичного фуникулера отремонтируют. ФОТО: Украинские Новости

Столичное КП "Киевпасстранс" объявило тендер на реставрацию станции фуникулера.

Предложения можно подавать до 12 марта. Торги проведут на следующий день. Ожидаемая стоимость - 60,694 млн грн, говорится в системе публичных закупок Prozorro.

В частности, отремонтируют верхнюю и нижнюю станции, рельсы, укрепят склоны горки, установят пандусы для людей с инвалидностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Метрополитен отменил тендер для метро на Троещину

В 2019-м году старую кабину фуникулера заменят новой прозрачной от австрийской компании Doppelmayr Garaventa. Срок службы ее фуникулера - около 40 лет, он вмещает несколько сотен человек и может ехать со скоростью до 14 м/с.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во сколько обойдется реконструкция фуникулера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
февраля

"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима

217 назад основали Полтавскую губернию

27 февраля нельзя ходить к врачу: приметы на день

Изверг отрезал голову своей знакомой

В конюшне имени Берии сожгли чеченцев

Луценко отправили за решетку на 4 года

У Лиз Тейлор даже коты имели бриллиантовые ошейники

Самое читаемое
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
33
 Просмотров: 38973
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
9
 Просмотров: 30303
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 18727
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи провели уникальную операцию
Вырезали, сварили и вернули на место: украинские врачи провели уникальную операцию Просмотров: 17271
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 1 Просмотров: 13114
Новости Киева
Домам Войцеховского могут отключить свет
Домам Войцеховского могут отключить свет Просмотров: 72
Застроить все: возле Южного вокзала возводят еще один ТРЦ
Застроить все: возле Южного вокзала возводят еще один ТРЦ Просмотров: 324
Скольким пассажирам "Борисполя" нужен экспресс
Скольким пассажирам "Борисполя" нужен экспресс Просмотров: 288
В Киеве заминировали аэропорт
В Киеве заминировали аэропорт Просмотров: 189
Дореволюционное здание горит в третий раз за неделю
Дореволюционное здание горит в третий раз за неделю
6
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
9
Порошенко заговорил о полномасштабной войне с Россией
8
Окружение Порошенко разворовывало оборонку и торговало с Россией - СМИ
8
Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении
7
Газ может подешеветь в 2 раза
6
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
Голосов: 4627
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua