Во сколько обойдется реконструкция фуникулера

Здание столичного фуникулера отремонтируют. ФОТО: Украинские Новости

Столичное КП "Киевпасстранс" объявило тендер на реставрацию станции фуникулера.

Предложения можно подавать до 12 марта. Торги проведут на следующий день. Ожидаемая стоимость - 60,694 млн грн, говорится в системе публичных закупок Prozorro.

В частности, отремонтируют верхнюю и нижнюю станции, рельсы, укрепят склоны горки, установят пандусы для людей с инвалидностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Метрополитен отменил тендер для метро на Троещину

В 2019-м году старую кабину фуникулера заменят новой прозрачной от австрийской компании Doppelmayr Garaventa. Срок службы ее фуникулера - около 40 лет, он вмещает несколько сотен человек и может ехать со скоростью до 14 м/с.