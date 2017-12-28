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четверг, 28 декабря 2017 15:41

Во сколько киевскому бюджету обходится уборка снега в городе

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Во сколько киевскому бюджету обходится уборка снега в городе
На уборку снега в Киеве предусмотрено 252,5 млн грн, ежедневно - 1,67 млн грн. Фото: "Радио Свобода"

В 2017 году на уборку снега в Киеве предусмотрели 252, 5 млн грн, ежедневно - 1,67 млн грн.

Об этом сообщила коммунальная корпорация "Киевавтодор", пишет "Громадське ТВ".

"Согласно расчетам дорожно-эксплуатационных предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор", нормативная потребность в средствах на механизированную и ручную уборку улиц и дорог города в зимний период составляет 343 768 100 гривен, ежедневно - 2276600 гривен, что на 36 процентов больше, чем фактически выделяется из городского бюджета", - отмечают коммунальщики.

Относительно недавних осадков, в Киевавтодоре сообщают, что с начала ухудшения погодных условий над ликвидацией последствий снегопада в круглосуточном режиме работали ориентировочно 230-250 единиц снегоуборочной техники предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор", в зависимости от смен.

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Также в столице Украины работали днем ​​40-50 бригад по ручной уборке снега, а ночью - 20-30 бригад.

В случае необходимости привлекалась специальная техника сторонних предприятий, учреждений и организаций, в соответствии с предварительно заключенными договорами.

С начала осенне-зимнего периода с улиц Киева в места для временного накопления вывезены более 47 тыс. т снега.

18 декабря Киев парализовали снежные заторы. На столичных улицах работали около 450 единиц снегоуборочной техники.

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