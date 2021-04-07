Внезапная остановка поезда в метро парализовала движение на синей ветке

После 10-минутного перерыва движение линией восстановилось. Фото: "Сегодня"

В среду, 7 апреля, из-за технической неисправности поезда на станции Лыбидская, временно парализовалось движение по синей ветке столичного метро.

Поезда курсировали только от Олимпийской до Героев Днепра, пишет Obozrevatel.

"Машинист высадил пассажиров и сумел отогнать состав в тупик, после чего его увезли в депо. Специалисты выяснят, что стало причиной неисправности. Движение останавливали на 10 минут, сейчас поезда ездят в нормальном режиме", - рассказала пресс-служба подземки.

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С 5 апреля в общественный транспорт столицы - наземный и метро - и в маршрутки пускают по спецпропускам. Их выдает департамент транспортной инфраструктуры КГГА работникам критических инфраструктур. Пропуск действует при наличии служебного удостоверения. Спецпропуска - не проездной билет. За проезд платить нужно.