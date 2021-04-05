Карантинное метро поразило безлюдными вагонами в час пик

Столичное метро в 1-й день полного карантина поразило наполненностью. В час пик вагоны подземки были полупустыми.

Соответствующее видео распространило в Facebook сообщество dtp.kiev.ua.

Фото: Hromadske

С утра на каждой станции метро стоят несколько полицейских. Они проверяют наличие спецпропусков и служебных удостоверений.

По словам властей города, метрополитен в период ограничений работает по обычному графику. Станции будут открывать и закрывать в то же время, как и всегда.

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С 5 апреля в общественный транспорт столицы - наземный и метро - будут допускать по спецпропускам. Их выдает департамент транспортной инфраструктуры КГГА сотрудникам критической инфраструктуры. Пропуск действует при наличии служебного удостоверения. Спецпропуска - не проездной билет. За проезд платить нужно.