Вместо звезды - шляпа волшебника: на главной елке страны уже красуется верхушка

На Софийской площади в Киеве продолжается монтаж главной елки страны. Уже установили с помощью крана ее верхушку.

В этом году верхушку елки украсит шляпа волшебника - яркая конструкция, которая светится, весом 58 кг, пишет "Сегодня".

Фото: Facebook-страница Игорь Добруцкий

Накануне монтажники собрали основу, которая будет держать искусственную елку - вес бетонных блоков примерно 97 тонн.

В понедельник, 30 ноября, специалисты установили первую часть каркаса главной елки. Вскоре установили 2 таких секции. Их общий вес около 10 тонн.

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В Киеве начали подготовку к Новому году. Главную елку на Софийской площади решили оформить в тематике сказочного леса. Ее разместят на пеньке с дверцами. Вокруг будут совы. Елка будет наиболее необычной и самой высокой за последние годы - 31 м.