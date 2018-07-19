Вместо дискредитации опыт аэропорта "Киев" можно использовать для модернизации региональных аэропортов — СМИ

Модель развития аэропорта "Киев" могла бы стать примером для модернизации региональных аэропортов в Украине. К такому выводу пришли журналисты "112 канала".

В статье "Работает везде, кроме Украины. Государственно-частное партнерство на примере аэропорта "Киев" говорится о возрастающей роли государственно-частного партнерства в реконструкции именно авиационной инфраструктуры. Только за последние десятилетие объем частного капитала в эту отрасль достиг $90 млрд. Успешные ГСЧ-проекты реализованы в странах Западной Европы и Черноморского бассейна — от Грузии до Болгарии. В Украине такой опыт есть только у Международного аэропорта "Киев". Однако вместо того, чтобы использовать апробированный механизм для модернизации аэропортов в Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске или любом другом городе, в нашей стране "приложили все усилия, чтобы его дискредитировать".

Напомним, в 2010 году в результате конкурса недвижимое имущество аэропорта перешло в 49-летнюю аренду инвестору — ООО "Мастер-Авиа". Компания выполнила все инвестиционные обязательства: построила три новых терминала, новые перроны, закупила технику, трудоустроила коллектив и погасила долги коммунального предприятия, на балансе которого находится взлетно-посадочная полоса. Сумма инвестиций превысила $50 млн. С 2010 по 2017 годы пассажиропоток увеличился в 60 (!) раз — с 29 тыс. до 1,8 млн пассажиров в год. В аэропорт зашли 20 новых авиакомпаний, включая 7 лоукостеров. "В Украине не стали изобретать велосипед и поступили традиционно — инвестора обвинили в нарушении условий конкурса, нанесении городу ущерба на 119 млн грн и получении неправомерной выгоды", — говорится в материале. В чем заключается эта выгода, остается вопросом, поскольку "Мастер-Авиа" до сих пор работает в убыток, пытаясь погасить взятые на строительство терминалов кредиты.

14 июня, в день аварии самолета, совершающего рейс Анталия-Киев, аэропорт оказался заблокированным сотрудниками Национального антикоррупционного бюро. В течение 19 часов они проводили вооруженный обыск. В течение всего это времени руководители и начальники отделов находились запертыми без средств связи.