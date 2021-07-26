Владелец автосалона продал украденное BMW и держал в страхе потерпевшего

В Киеве бизнесмен нахал продал краденое BMW. Фото: скриншот с видео

В Киеве 33-летний владелец автосалона взял у знакомого BMW якобы покататься по делам, но не вернул. Злоумышленник его продал и требовал у пострадавшего деньги.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента уголовного розыска.

"Возвращать транспорт злоумышленник не спешил и вернулся к владельцу авто вместе с группой "помощников". Под угрозами физической расправы, мужчина написал расписку, в которой обязался вернуть $20 тыс. нереального долга своем горе-знакомому", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переход был в 100 м: попытка мужчины перебежать дорогу стала роковой

На этом история не закончилась. Автомобиль так и остался присвоенным злоумышленником, который через некоторое время начал требовать официального оформления на него документов на транспорт. Пострадавший отказался это сделать.

Злоумышленник незаконно продал присвоенное авто посторонним лицам. За этот короткий срок машину перепродавали несколько раз.

"Оперативники установили местонахождение авто, которое изъяли следователями. На территории автосалона, принадлежащего вымогателю, обнаружили и изъяли еще пять транспортных средств премиум-класса. Их законность пребывания на территории Украины сомнительна", - добавили в сообщении.

В Киеве на ул. Касияна со стрельбой похитили авто. Неизвестный остановил водителя и, угрожая оружием, отобрал машину.