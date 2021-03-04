В Киеве со стрельбой похитили авто

В Киеве на ул. Касияна со стрельбой похитили авто. Неизвестный остановил водителя и, угрожая оружием, отобрал машину.

На угнанном транспорте злоумышленник уехал в направлении ул. Конева, пишет "Магнолия-ТВ".

Фото: "Магнолия-ТВ"

Полицейские нашли автомобиль на ул. Академика Глушкова, припаркованный во дворе. Злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

На месте работала кинологическая служба и криминалисты. Владелец авто не пострадал.

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На столичных Березняках произошло ДТП. По предварительным данным, водитель Chevrolet Cruze потерял сознание за рулем. В результате неуправляемый транспорт выехал на встречную полосу, где протаранил BMW. Врачи около 40 мин. боролись за жизнь 62-летнего водителя Chevrolet, но безрезультатно. Он, не приходя в сознание, скончался на месте.