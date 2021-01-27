Владелец авто с символикой ФСБ России пожаловался на киевскую полицию

Владельцем автомобиля на донецких номерах с эмблемами российской "Альфы" оказался бывший работник правоохранительных органов Александр.

По его словам, приобрел автомобиль с наклейками 1,5 года назад. До сих пор без проблем ездил по городу, пишет ТСН.

Фото: скриншот с видео

Особенно разгневали его действия сотрудников столичной полиции, которые якобы закрасили эмблемы на авто.

"Я в полиции служил. Подъедет, скажите. Есть номер телефона, позвоните: приезжай, забери, сними шеврон. Зачем портить автомобиль?" - возмущался Александр.

Что эмблема слишком похожа на символику страны-агрессора, владелец авто отказался признавать. Зато убеждал: он - не сепаратист, а бывший инспектор дорожной полиции.

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Автомобиль с символикой российской "Альфы" заметил в спальном районе Киева на Позняках военный Игорь Буйвол. Он вернулся из командировки на Луганщине. Машина Opel Astra на донецких номерах была припаркована на ул. Петра Григоренко 25 января. 3 эмблемы на авто и вымпел российской ФСБ идентичны.