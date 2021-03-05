Вестибюль станции метро Почайна закрывают

Станцию метро Почайна частично закрывают. Фото: пресс-служба Киевметрополитена

С 21:00 5 марта по утро 9 марта не будет работать вестибюль №1 станции метро Почайна в Киеве.

Старые турникеты заменят на контрольно-пропускные пункты нового образца, сообщил Киевский метрополитен.

"Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку", - говорится в сообщении.

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Современные антивандальные турникеты уже работают на станциях Площадь Льва Толстого, Сырец, Героев Днепра и в вестибюле №1 станции Харьковская.