Верните пропуска: у Кличко резко отреагировали на критику ОП

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко ответил на критику Офиса президента касательно не обеспечения столичной властью достаточного количества спецпропусков на транспорт.

В ответ на упреки он предложил перевести органы центральной власти на дистанционную работу, пишет "Киев.media".

"Я бы предложил центральным органам исполнительной власти вернуть 81 тысячу спецпропусков, ими полученных. Я считаю, что этой 81 тысячей точно обеспечим всех медработников. А центральные органы исполнительной власти, пожалуй, есть смысл перевести на дистанционную работу. Хотя бы прислушаться к тем рекомендациям, которые дает Минздрав, если они не прислушиваются к рекомендациям местных властей", - сказал Бондаренко.

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Напомним, Офис президента раскритиковал столичные власти из-за проблем с выдачей специальных пропусков на транспорт. В частности, медикам. Мол, медработники не могут доехать на работу. Ситуацию ОП назвал "недопустимой" и призвал власти города срочно ее исправить: обеспечить достаточное количество пропусков и транспорта на маршрутах.

В Киеве уже выдали 500 тыс. спецпропусков на проезд в общественном транспорте, 100 тыс. из которых оперативно допечатывали из-за недостатка. Лимит пропусков исчерпан. Их выдали только сотрудникам критических инфраструктур.