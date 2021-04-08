Поезда в столичном метро будут курсировать по-новому: подробности

Графики движения поездов в метро изменят. Фото: УНИАН

Пассажиры столичного метро не почувствуют изменений в графике движения поездов.

Об этом сообщила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

"У нас интервал в пиковый час сейчас 1 минута 30 секунд. Мы будем делать не менее 2 минут Потому что пассажиропоток, если мы берем по понедельнику, то в 10 раз меньше, чем мы возили раньше. И даже 200 тысяч по вчерашнему дню - это тоже небольшой пассажиропоток", - рассказала Макогон для УНИАН.

Она напомнила, что в прошлом году город компенсировал убытки за период, когда метро не работало из-за локдауна.

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"И сейчас опять же мы будем готовить расчеты. Но есть понимание, что нужно сделать максимально эффективную модель в данной ситуации", - добавила Макогон.

По ее словам, менять графики движения планируют уже сегодня, 8 апреля.

"Объективно пассажир фактически не почувствует изменения графика. А для нас, как для предприятия, если мы хотя бы на 1 поезд сокращаем, это уже объем средств, который мы экономим. Ибо 1,5 или 2 минуты разница не ощущается, пассажир их не почувствует", - пояснила Макогон.

Изменения в графике движения поездов столичная подземка анонсировала 7 апреля. Коммунальщики объясняют: пассажиропоток через действие строгого карантина значительно уменьшился. Например, 5 апреля подземкой воспользовалось 152 тыс. Пассажиров, 6 апреля - 210 тыс. Ранее среднесуточный пассажиропоток составлял до 1 млн человек. Поэтому изменения введут из-за уменьшения пассажиропотока на период локдауна.