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пятница, 17 июля 2020 18:28

Верещук ничего не знает о развитии Киева: реакция соцсетей на кандидата от "слуг" на пост мэра

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Верещук ничего не знает о развитии Киева: реакция соцсетей на кандидата от &quot;слуг&quot; на пост мэра
Фото: УНН

Выдвижение Ирины Верещук кандидатом на пост мэра Киева от партии "Слуга народа" вызвало недоумение пользователей фейсбука.

Будущую кандидатку упрекают в недостаточном управленческом опыте и причастности к коррупционным схемам, сообщает "24 канал".

Напомним, на местных выборах 2010 года Верещук была избрала мэром Равы-Русской Львовской области от партии "Сильная Украина" Сергея Тигипко. На должности фигурировала в коррупционных скандалах.

"Это человек, который фальсифицировал решение Рава-Русского городского совета для того, чтобы выделить землю своим приближенным людям. Просто нужно поехать в этот маленький город, и люди поделятся своими впечатлениями от бывшего мэра", – написал экс-нардеп Владимир Парасюк.

Политолог Вадим Денисенко назвал Верещук классическим "общественным деятелем, который ловит конъюнктуру и держит нос по ветру (за деньгами)". Он сравнил ее выдвижение с выдвижением регионалами Александра Попова в 2010 году.

"Попов хотя бы побыл год министром региональной политики и хотя бы как-то представлял себе, что такое инфраструктура. Наибольшее достижение Верещук – мэр крошечного города Рава-Русская, где все капиталы заработаны преимущественно таможенниками и контрабандистами... Что она может сказать о развитии Киева? Ничего", – написал Денисенко.

Пользователи оценивают шансы Верещук на избрание столичным мэром нулевыми. В столице ее не знают.

Как сообщалось ранее, 16 июля "Слуга народа" провела праймериз по выбору кандидатов на должность мэра Киева. По результатам тайного голосования Ирина Верещук набрала 81 голос. Ее конкурентами были Александр Дубинский (41 голос), Николай Тищенко (30 голосов), Дмитрий Гурин (15 голосов), Александр Качура (3 голоса).

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