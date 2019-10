Ведущее западное издание изменило написание украинской столицы

Британское издание The Telegraph изменило написание украинской столицы. Вместо Kiev будет писать Kyiv.

Об этом в Twitter проинформировал посольство Украины в Соединенном королевстве.

"Это официально! The Telegraph только сообщило нам, что решила изменить стиль написания названия столицы Украины: отныне она будет использовать Kyiv, а не Kiev", - говорится в сообщении.

It's official! @Telegraph has just informed us that it has decided to restyle the spelling of the name of the capital of Ukraine: from now on it will use Kyiv, not "Kiev". Fantastic news! Thank you @Telegraph! #KyivNotKiev #CorrectUA @MFA_Ukraine @CorrectUA pic.twitter.com/G7LhSwbsgo