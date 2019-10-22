Ведущее западное издание изменило написание украинской столицы

Британское издание "The Telegraph" изменило написание украинской столицы. Вместо Kiev писать Kyiv Фото: espreso.tv

Британское издание The Telegraph изменило написание украинской столицы. Вместо Kiev будет писать Kyiv.

Об этом в Twitter проинформировал посольство Украины в Соединенном королевстве.

"Это официально! The Telegraph только сообщило нам, что решила изменить стиль написания названия столицы Украины: отныне она будет использовать Kyiv, а не Kiev", - говорится в сообщении.

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It's official! @Telegraph has just informed us that it has decided to restyle the spelling of the name of the capital of Ukraine: from now on it will use Kyiv, not "Kiev". Fantastic news! Thank you @Telegraph! #KyivNotKiev #CorrectUA @MFA_Ukraine @CorrectUA pic.twitter.com/G7LhSwbsgo — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) October 21, 2019

В начале октября 2018-го Министерство иностранных дел Украины начало онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращается к иностранным СМИ и иностранных аэропортов с целью корректировки правописания города латиницей (#KyivNotKiev). Немало европейских столиц и городов уже поддержали инициативу.

Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы способом, который отвечал русском произношении, то есть Kiev. Украинские власти настаивают, что сейчас правильно передавать название близко к речи, свойственной украинском языке, то есть Kyiv. В октябре 2018-го МИД Украины призвал иностранные СМИ и аэропорты корректировать название украинской столицы. Инициативу МИД Украины поддержало уже немало европейских столиц и городов, а также СМИ