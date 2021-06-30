Вечные пробки: столичные Позняки стали непроезжими

В Киеве до 7 июля ограничили движение транспорта по дублеру ул. Ревуцкого на жилом массиве Позняки.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: КК "Киевавтодор" На столичных Позняках временно перекрыли дублер ул. Ревуцкого

"Там продолжается средний ремонт в направлении ул. Тростянецкой. К 20:00 30 июня на участке положат новое асфальтовое покрытие. Во время асфальтирования движение дублером перекрыли", - говорится в сообщении.

Дорожники отметили, что в другие дни во время работ движение транспорта будет ограничено частично.

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В Киеве по программе "Большая стройка" отремонтируют пл. Театральную возле Национальной оперы Украины им.Тараса Шевченко. Ремонтные работы уже стартовали. Завершить их планируют к празднованию 30-летия независимости Украины.